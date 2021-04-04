أخبار عاجلة

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

الأسد: على المواطنين الوقوف معنا لمواجهة "معركة العملة"

Print
الأسد: على المواطنين الوقوف معنا لمواجهة "معركة العملة" الأسد: على المواطنين الوقوف معنا لمواجهة "معركة العملة"

جي بي سي نيوز :- طالب الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، المواطنين السوريين، بالوقوف مع الدولة، لمواجهة "معركة انهيار العملة السورية".

وأبلغ الأسد مجلس الوزراء في تسجيل مصور وزعه مكتبه، أن الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه "معركة" ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.

وفي تصريحات الثلاثاء، قال الرئيس السوري إن "انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف الأسد في تصريحاته: " ارتفاعات الأسعار غير المنطقية وفي غضون ساعات لا مبرر لها، وينبغي معاقبة التجار المتربحين".

ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في وقت سابق من مارس، عندما وصل تداولها إلى 4000 مقابل الدولار الأميركي.

ولكن مصرفيون ورجال أعمال أكدوا أن الليرة السورية تعافت من أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن شددت السلطات الضوابط على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وقيدت حركة السيولة في جميع أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار.

وقال متعاملون إن الليرة السورية جرى تداولها حول 3500 مقابل الدولار الأميركي الأحد، وهو أقوى مستوى لها منذ شهر. وارتفعت السبت 12 بالمئة، مما عوض الخسائر التي دفعت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4000 في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تسعف إجراءات دمشق من أجل تحسين الليرة، وقف الأسعار الجنونية التي أنهكت كاهل المواطنين، لا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية .

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية"، مع مواطنين في دمشق أكدوا أن المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم ارتفعت أكثر بالمقارنة مع أسعارها، أثناء ارتفاع الدولار إلى 4800 ليرة .

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بعد الاستقرار.. أسعار النفط تتراجع رغم قوة احتمالات تحقيق نمو عالمي

بعد الاستقرار.. أسعار النفط تتراجع رغم قوة احتمالات تحقيق نمو عالمي

استقرار في أسعار النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل

استقرار في أسعار النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل

استقرار في أسعار النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل

استقرار في أسعار النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل

بيانات اقتصادية قوية وغير متوقعة وتصيّد صفقات يصعدان بأسعار النفط

بيانات اقتصادية قوية وغير متوقعة وتصيّد صفقات يصعدان بأسعار النفط