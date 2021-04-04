أخبار عاجلة

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة جازان يطلق مشروع "التطوير والتحول الرقمي"

Print
أكد أهمية ذلك لخدمات ذات جودة عالية

رئيس جامعة جازان يطلق مشروع

قال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن "مشروع رئيس الجامعة للتطوير والتحول الرقمي"، هو من صنع أبناء الجامعة وبمشاركة الجميع.

وأكد الحاجة إلى تحول رقمي حقيقي ينتج عنه خدمات ذات جودة عالية تتطور باستمرار.

جاء ذلك خلال إطلاقه "مشروع رئيس الجامعة للتطوير والتحول الرقمي"، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، صباح أمس، بمسرح كلية الحاسب وتقنية المعلومات.

وفي بداية اللقاء عرف وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي، بـ"مشروع رئيس الجامعة للتطوير والتحول الرقمي".

وقال: إن التحول الرقمي أصبح واقعًا تتنافس عليه المؤسسات في إعادة بناء العمليات ورسم خارطة التكامل، والتميز المؤسسي، والتركيز على المخرجات بهدف استمرارية عملية التطوير وترتيب الأولويات وتحقيق رضا المستفيد.

وأضاف: أن المشروع قد راعى المنهجيات وفق ممارسات دولية لمنع العشوائية والتداخل والتعثر.

بعد ذلك تحدث المشرف على الإدارة العامة للاستثمار سمير حكمي، عن أركان الضبط ومعايير النضج المؤسسي في المشروع.

فيما تحدثت وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية لشطر الطالبات الدكتورة نوف أبو هادي، عن مراحل جمع البيانات وأدوات التحليل.

وتطرق سمير حكمي، وعميد الموارد البشرية الدكتور منصور عواجي، وعميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، إلى مراحل التطبيق والتطوير للمشروع.

رئيس جامعة جازان يطلق مشروع

رئيس جامعة جازان يطلق مشروع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة