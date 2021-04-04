صحيفة "صربية" تحسم الجدل حول رغبة "فيجسا" في الرحيل عن "الأهلي"

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النادي مهدد بخصم النقاط .. والمهلة 15 يوماً فقط

شددت تقارير صحفية صربية على وجود مشاكل مالية بين اللاعب فيجسا وناديه الأهلي وأن تأخير اللاعب في العودة يأتي بسبب ذلك .

وقالت صحيفة " tvarenasport " تحت عنوان : فيجسا يهدد إدارة الأهلي"، موضحة أن الصربي مستعد للرحيل عن الأهلي, و أن لاعب الوسط أبلغ إدارة النادي بنواياه إذا لم تتم تسوية مستحقاته.

وأكدت الصحيفة أنه في حالة إنهاء العقد من جانب واحد بسبب تأخيرات في الراتب ، فإن لجنة التحكيم بالفيفا ستقف بجانب اللاعب وتطلب من النادي دفع العقد بالكامل مع التهديد بخصم النقاط .

وكانت تقارير قد تحدثت أن اللاعب منح إدارة الأهلي مدة 15 يوماً لسداد مستحقاته وإلا سيقوم بفسخ العقد من جانب واحد .