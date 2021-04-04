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صاروخ حوثي يتسبب بوفاة طفل يمني ويصيب 5 آخرين

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صاروخ حوثي يتسبب بوفاة طفل يمني ويصيب 5 آخرين صاروخ حوثي يتسبب بوفاة طفل يمني ويصيب 5 آخرين
أُطلق على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب

صاروخ حوثي يتسبب بوفاة طفل يمني ويصيب 5 آخرين

توفي طفل وأصيب خمسة آخرون، بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي، أن طفلاً قُتل وأصيب خمسة آخرون، اثنان منهم في حالة صحية خطرة، جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية عصر اليوم على حي الروضة المكتظ بالسكان شمال مدينة مأرب.

وأوضح المصدر أن "الصاروخ ألحق أضراراً مادية بالغة في منازل المواطنين وسياراتهم في الحي المستهدف".

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين، وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، معرضة حياة أكثر من مليوني مدني من سكان المدينة للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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