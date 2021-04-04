"تقني الرياض" تطلق غدًا مسابقة الثورة الصناعية الرابعة

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ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول

تطلق إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مسابقة الثورة الصناعية الرابعة، غدًا الاثنين، برعاية مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عبدالرحمن بن عمر المقبل.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول، والذي يعتبر امتدادًا للنشاط الكشفي الواقعي المنفذ سابقًا، من فرق الكشافة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تنفذ المسابقة، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وتستهدف متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات الجامعات السعودية، عبر خمس مراحل، تبدأ بالتسجيل، مروراً بالتدريب وبناء الفرق وتطوير الأفكار والتحكيم، وتنتهي بإعلان النتائج في 29 أبريل الجاري.

ثم يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نوعية للمراكز الأخرى.

وسيكون هناك مساهمة فاعلة وقيمة من عدد من المشاركين والمتحدثين من ذوي الخبرة وصناع المحتوى الرقمي ومدربي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في بداية التدشين وهم:

أستاذ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وشبكات النانو الحيوية، الدكتور غالب الشمري، والخبير في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والمصادر المفتوحة، فهد الدريبي، وسفير العطاء الرقمي وصانع محتوى رقمي، فواز النشار، ومدربة روبوت أمن سيبراني وذكاء اصطناعي، مديرة مجموعات أردينو العربي، وفاء الغامدي.