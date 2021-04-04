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الاردن : اعتقال بين 14 إلى 16 شخصا في إطار التحقيقات التي تمت بجهد أردني خالص

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الاردن : اعتقال بين 14 إلى 16 شخصا في إطار التحقيقات التي تمت بجهد أردني خالص الاردن : اعتقال بين 14 إلى 16 شخصا في إطار التحقيقات التي تمت بجهد أردني خالص

جي بي سي نيوز :-  قال نائب رئيس الوزراء - وزير الخارجية ايمن الصفدي انه جرى اعتقال 14 إلى 16 شخصا بالاضافة الى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في إطار التحقيقات التي تمت بجهد أردني خالص ، موضحا أن "المسار القانوني سيأخذ مجراه".

واضاف الصفدي ان الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة والملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق .

واشار الصفدي ان أمن الأردن يتقدم على أي اعتبار والتحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني .

 

جي بي سي نيوز

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