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"كورونا" عربيًّا: لبنان 2188 إصابة ومصر 710 والمغرب 575 والجزائر 95

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"كورونا" عربيًّا: لبنان 2188 إصابة ومصر 710 والمغرب 575 والجزائر 95 "كورونا" عربيًّا: لبنان 2188 إصابة ومصر 710 والمغرب 575 والجزائر 95

سجَّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 477113 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس السبت بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 380472، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6379 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت خروج 438 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 710 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 204256، من ضمنهم 155886 حالة تم شفاؤها، و12123 حالة وفاة.

فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 797832.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجّلت 7 حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8842، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484793.

وسجّلت الجزائر 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تماثل 84 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان وزارة الصحة والسكان الجزائرية بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 117.524، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.813، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3.102.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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