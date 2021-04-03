جامعة شقراء تختتم برنامج "تَـمَـكُّن" لرفع كفاءة الاختبارات الإلكترونية

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تضمن سلسلة محاضرات علمية على مدى 3 أيام عبر الاتصال المرئي

اختتمت جامعة شقراء، ممثلة في إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، البرنامج التدريبي (تَـمَـكُّن)، والذي هدف إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من إعداد الاختبارات الإلكترونية بإتقان، وذلك عبر سلسلة من المحاضرات العلمية التي تُسهم في رفع الكفاءة للاختبارات الإلكترونية الموجهة لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك عملاً بدور الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الإدارة قد دشنت برنامج (تَـمَـكُّن) التدريبي بمحاضرة حملت عنوان "بناء الاختبارات الورقية والإلكترونية في ضوء المعايير والقواعد العلمية"، قدمتها عبر الاتصال المرئي الدكتورة حليمة بنت محمد حكمي أستاذ تقنيات التعليم المساعد رئيس قسم علوم الحاسب بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء.

وهدفت الدورة إلى رفع كفاية أعضاء هيئة التدريس في بناء وتصميم أسئلة الاختبارات، من خلال استعراض عدة محاور بدءًا من خطوات بناء الاختبارات، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في الأسئلة الموضوعية، كما تطرقت المحاضرة إلى الطرق المثلى لإعداد جدول المواصفات للتأكد من الاختبار، وختامًا بتوضيح الشروط والقواعد التي يجب توافرها في الأسئلة الموضوعية، بالإضافة إلى ذكر أمثلة تطبيقية على ذلك لتحقيق الهدف المنشود من الدورة، وفي ختام المحاضرة أوضحت مقدمة الدورة الدكتورة حليمة حكمي معايير الاختبار الإلكتروني الجيد الذي يجب اتباعها لتجويد الاختبارات.

فيما جاءت ثاني محاضرات البرنامج بعنوان "إستراتيجيات إعداد الاختبارات الإلكترونية"، قدمت عن بعد، من تقديم الدكتور محمد عرفة هلال المحاضر بقسم اللغة الإنجليزية منسق وحدة التعليم الإلكتروني بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء.

وهدفت المحاضرة إلى توضيح مفهوم الاختبارات الإلكترونية والفرق بينها وبين الاختبارات الورقية، إضافة إلى توضيح خصائص ومميزات الاختبارات الإلكترونية من خلال استعراض أنواع الأسئلة الأكثر شيوعًا والمعايير الصحيحة في كتابتها، كما استعرضت بعض الآليات المهمة لرفع جودة ومصداقية الاختبارات الإلكترونية واختتمت المحاضرة بتطبيق عملي لآليات التعامل مع بنوك الأسئلة وتفعيلها في عددٍ من الاختبارات الإلكترونية.

واختتم البرنامج فعالياته، في يومه الثالث بجلسة حوارية موضوعها "الاختبارات الإلكترونية، التحديات والحلول"، عبر الاتصال المرئي ، أدارها الدكتور سعيد سعد الأكلبي أستاذ تقنيات التعليم المشارك رئيس قسم تقنيات التعليم بكلية التربية بالدوادمي، وتحدث فيها كل من الدكتور حمد ناصر العضياني أستاذ تقنيات التعليم المشارك المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف والدكتور حسين سعد الشهراني أستاذ علوم الحاسب المساعد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.

ناقشت الجلسة عدة محاور من أهمها العقبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في إنشاء الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الطلبة في الاختبارات الإلكترونية، وكذلك ناقش المتحدثون الحلول التي قد تُسهم في تطوير الاختبارات الإلكترونية، والإعدادات اللازم تحديدها لضبط جودة الاختبارات الإلكترونية، وفي نهاية الجلسة فتح باب المداخلات من الأعضاء لطرح الآراء بهذا الشأن ليتفاعل الحضور مع مقدمي الجلسة عبر الأسئلة والمناقشات في ذكر التحديات التي تواجه الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الاختبارات الإلكترونية.

ويأتي هذا البرنامج لتطوير أداء منسوبي أعضاء هيئة التدريس وتسهيل العقبات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات الإلكترونية وضمان كفاءة التعليم لتقدم جامعة شقراء بذلك نموذجًا في إدارة الاختبارات الإلكترونية أو الورقية على حد سواء.جامعة شقراء