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الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة

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الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة
أكدت مساندتها الكاملة لكل ما يُتخذ من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة

" بيان من الديوان الملكي "
انطلاقاً مما يربط المملكة العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.السعودية الأردن الديوان الملكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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