بثنائية "بنزيمة" و"أسينسيو".. ريال مدريد جاهز لموقعة ليفربول

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عاود فريق ريال مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2-0 على إيبار اليوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.

واستعد الريال بهذا الفوز جيدًا على المستويَيْن الفني والمعنوي لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة؛ ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتًا بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ41، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الـ73.الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد