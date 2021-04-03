أخبار عاجلة

الامير حمزة اكد التزامه بالمسار الذي اوكله الملك للامير الحسن -
خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً -
"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار -
مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية -
غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ -
بالفيديو.. كيف أنقَذَ سائق حافلةٍ فتاةً من الانتحار في اللحظة الأخيرة -
كوريا الشمالية تُقاطع الأولمبياد.. وتبرر: لحماية رياضيينا من كورونا -
هكذا قد تكون المقاعد.. تصاميم داخلية للطائرات تعطي لمحة عن مستقبل السفر الجوي -
أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم -
"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجاً لتأهيل مراقبي المساجد عبر البث المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برئاسة "مسلي".. وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديد

Print

برئاسة

اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر، لمدة 4 سنوات، وعضوية كل من: (عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع).


الجديد بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تنتظره منافسات قوية، لعل أبرزها حينما يواجه الفريق نظيره الفيصلي، غداً الأحد، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم المنافسة في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً

خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً

"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

شبكة عيون الإخبارية