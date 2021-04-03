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99 وفاة و4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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99 وفاة و4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 99 وفاة و4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :-  سُجّلت  4774 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد  . 

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) يوم أمس.

 

• تمّ إجراء (35,034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,001,445) فحصاً.

 

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات. •

يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,091) حالة. •

يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (389) حالة، فيما مغادرت (384) حالة.

يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3278) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

 

إقليم الشمال: نسبة إشغال أسرّة العزل: 47% نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76% نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 49%

إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 69% نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77% نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 28% نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45% نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

 

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي: - (2025) في محافظة العاصمة عمّان.

- (813) في محافظة إربد، منها (121) في الرمثا. - (586) في محافظة الزرقاء. - (268) في محافظة البلقاء. - (194) في محافظة المفرق. - (185) في محافظة الكرك. - (184) في محافظة العقبة. - (154) في محافظة مأدبا. - (135) في محافظة عجلون. - (110) في محافظة جرش. - (74) في محافظة معان، منها (17) في البترا. - (46) في محافظة الطفيلة.

 

 

جي بي سي نيوز

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