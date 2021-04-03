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اختتام دورة الرخصة التدريبية (C) تحت تنظيم إدارة كرة القدم النسائية

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بمشاركة 20 مدربة وبحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي

اختتام دورة الرخصة التدريبية (C) تحت تنظيم إدارة كرة القدم النسائية

اختُتمت أمس الجمعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة فعاليات دورة الرخصة التدريبية (C)التي نظمتها إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد، واستمرت 12 يومًا (في الفترة من 22 مارس - 2 إبريل).

وشهدت الدورة مشاركة 20 مدربة، بحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحاصلة على دبلوم في التدريب من الاتحاد الآسيوي.

وأُقيمت خلال الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، كما تخللتها ورش عمل ميدانية من أجل ضمان تحقيق أكبر استفادة من الدورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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