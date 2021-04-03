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مؤسس "إكستريم إي": جمال "العلا" أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات

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مؤسس "إكستريم إي": جمال "العلا" أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات مؤسس "إكستريم إي": جمال "العلا" أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات
أعرب عن أمله في إقامة البطولة للعام المقبل في المملكة

مؤسس

أبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لسباقات إكستريم إي للسيارات الكهربائية، اليخاندرو اغاغ، إعجابه بالمستوى التنظيمي الذي شهدته النسخة الأولى من منافسات البطولة المقامة حالياً في العلا.

وقال "آغاغ" في تصريح لوكالة الأنباء : "أرى أن العلا هي المكان الأمثل للبطولة؛ لما تحتويه من مواقع فريدة وباهرة لا مثيل لها على الإطلاق، وقد شجعتنا المقومات الطبيعية على أن تكون العلا مكان انطلاقتنا".

وأشاد "آغاغ" بعمل الاتحاد السعودي للسيارات ووزارة الرياضة في تسهيل إقامة البطولة، بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة السعودية المتعلقة بتنفيذ الاحترازات الصحية.

كما أشاد بتنظيم البطولات التي أقيمت في المملكة مؤخرًا كسباق فورمولا إي, متأملاً إقامة البطولة العام القادم في المملكة التي تعد إحدى مراكز إكستريم إي المهمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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