"الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأرب

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مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيا

تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وغارات طيران تحالف دعم الشرعية غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني تعامل مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة؛ مما أسفر عن سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح بنيران الجيش.

وبين أن جنود الجيش استعادوا كل ما بحوزة عناصر الميليشيا الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، فيما دمّرت المدفعية طقماً حوثياً كان يحمل ذخائر.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر عددًا من الأطقم الحوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية غرب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.