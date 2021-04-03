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"كويلار" لـ"espn": "الهلال" يمكنه المنافسة بسهولة في الدوري "الكولومبي" والمسابقة "" مذهلة

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"كويلار" لـ"espn": "الهلال" يمكنه المنافسة بسهولة في الدوري "الكولومبي" والمسابقة "السعودية" مذهلة "كويلار" لـ"espn": "الهلال" يمكنه المنافسة بسهولة في الدوري "الكولومبي" والمسابقة "" مذهلة
قال إنه يتمنى الانضمام لمنتخب بلاده

تحدث لاعب خط وسط الهلال، الكولومبي غوستافو كويلار في مقابلة تلفزيونية مع ESPN عن حاضره في كرة القدم وعلاقته برينالدو رويدا مدرب منتخب كولومبيا.

في البداية تحدث عن رغبته في الانضمام لمنتخب بلاده، حيث قال: "بالطبع أتمنى الانضمام لصفوف ، لكن رينالدو قادر تمامًا على اختيار الأفضل".

وأضاف: "الشيء المهم هو أن الفريق الوطني يقوم بعمل جيد، كل مشجع للمنتخب الكولومبي يريد أن نعود إلى مرة أخرى والمدرب مؤهل تمامًا ليقودنا إلى هذا الحلم".

وحول قوة فريقه الهلال قال: "أعتقد أنه إذا تم أخذ فريقي للمنافسة في كولومبيا، فإنه سيتمكن من المنافسة بسهولة مع أي فريق".

وأكمل: "لا يجب التقليل من قوة المنافسة هنا، هناك أربعة أو خمسة فرق تتنافس بأداء عالٍ للغاية وبالنسبة لأدائي، أعتقد أنني ما زلت في مستوى جيد للغاية".

وعن سبب قبوله عرض الهلال قال: "من الواضح أن العرض المالي كان له دور كبير.. نعم اتخذت قرارًا كان مؤثراً بالنسبة لمسيرتي الرياضية، لكنه مستقبل أفضل لأولادي، هو أهم شيء لدي".

وحول أنباء عودته للبرازيل قال: "أنا سعيد هنا، وغدًا قد يصل مدرب يتركني على مقاعد البدلاء حينها سيتعين عليّ تغيير قراري لأنني أحب اللعب دائمًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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