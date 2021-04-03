أسرة "الفالح" تحتفل بنيل ابنها "فالح" درجة الدكتوراه

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احتفل العميد محمد بن عبدالمحسن الفالح، بوزارة الحرس الوطني، بحصول أخيه فالح عبدالمحسن الفالح، المحاضر في كلية العلوم بالزلفي التابعة لجامعة المجمعة، على درجة الدكتوراه بالعلوم من جامعة الملك سعود.

وجاء ذلك، بحضور كل من الدكتور ناصر بن عبدالرحمن الفالح، والدكتور محمد بن صالح اليوسف، والدكتور محمد بن صالح الخليفة، والدكتور صالح بن عبدالرحمن القريش من قسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة الملك سعود.

وعن رسالة الدكتوراه تحدث الدكتور فالح الفالح، قائلاً: إن "الرسالة كانت بعنوان التوصيف الشكلي والجزيئي لطفيليات الدم والأمعاء بالصقور في المملكة العربية السعودية، والتخصص الدقيق هو علم الطفيليات والبيولوجيا الجزيئية من قسم علم الحيوان، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد بن صالح اليوسف".

وأضاف "الفالح": "جمعت عينات الدراسة من صقور الصيد من مناطق مختلفة في المملكة وتم فحصها مبدئيًا تحت المجهر لوصفها شكلياً ومن ثم عملت الدراسات الجزيئية لمعرفة التسلسل الجيني للطفيليات المسجلة".