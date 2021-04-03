أخبار عاجلة

الامير حمزة اكد التزامه بالمسار الذي اوكله الملك للامير الحسن -
خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً -
"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار -
مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية -
غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ -
بالفيديو.. كيف أنقَذَ سائق حافلةٍ فتاةً من الانتحار في اللحظة الأخيرة -
كوريا الشمالية تُقاطع الأولمبياد.. وتبرر: لحماية رياضيينا من كورونا -
هكذا قد تكون المقاعد.. تصاميم داخلية للطائرات تعطي لمحة عن مستقبل السفر الجوي -
أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم -
"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجاً لتأهيل مراقبي المساجد عبر البث المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ

Print
كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

شبكة عيون الإخبارية