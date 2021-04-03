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جثمان الشهيد "الشهري" يصل المجاردة

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المحافظ يتقدم المصلين وينقل التعازي

جثمان الشهيد

تقدّم محافظ محافظة المجاردة، سعيد بن علي بن دلبوح، اليوم السبت، جموع المصلين على جثمان

شهيد الواجب الوكيل رقيب، أحمد محمد عويضه الشهري، الذي استشهد على الحد الجنوبي.

ونقل محافظ المجاردة تعازي القيادة وتعازي أمير منطقة عسير لأسرة وذوي شهيد الواجب الذي استشهد على الحد الجنوبي، مدافعًا عن دينه ووطنه.

وحضر استقبال جثمان الشهيد، رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي، وعدد من مديري الإدارات الأمنية، وذوي الشهيد.

وأكد محافظ المجاردة لأسرة الشهيد بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية، من واجب ديني

ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين؛ هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبّر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في

ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

جثمان الشهيد

جثمان الشهيد

جثمان الشهيد

جثمان الشهيد

جثمان الشهيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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