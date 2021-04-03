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إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم

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إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم
فيما أدخل الفيروس 3402 إصابة جديدة إلى قائمته بالمملكة المتحدة

إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم

سجلت البرازيل 70238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و2922 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12910082, بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 328206.

في الغضون سجلت فرنسا 46,677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و301 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات 4,741,759، فيما بلغ إجمالي عدد الوفَيات 96,308.

إلى هذا سجلت المملكة المتحدة 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و52 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,353,668، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,816 وفاة.
الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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