مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

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بلغ إجمالي الإصابات 203546 من بينهم 155448 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 203546، من ضمنهم 155448 حالة تم شفاؤها، و12084 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية