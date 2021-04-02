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وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن

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وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن
خلال لقائه سفير في إسلام أباد

وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن

التقى ملك أمين أسلم، وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، اليوم في مكتبه نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير ملك أمين أسلم بمبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووصفهما بالمهمتَيْن للمحافظة على البيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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