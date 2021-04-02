أخبار عاجلة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أكذوبة الحصار".. إحصاءات ينقلها "الإرياني" تفضح "الحوثي"

Print
"أكذوبة الحصار".. إحصاءات ينقلها "الإرياني" تفضح "الحوثي" "أكذوبة الحصار".. إحصاءات ينقلها "الإرياني" تفضح "الحوثي"
أكد على افتعال الميليشيات أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء

أوضح وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، اليوم الجمعة، أن المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى عن حجم تدفق الوقود للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ تؤكد "أكذوبة الحصار".

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، اعتبر "الأرياني" أن الأرقام تؤكد "وقوف الميليشيا (الحوثية) خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي.

إلى ذلك حصلت 40 سفينة وقود على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفثس منذ نهب الحوثيين الإيرادات في المصرف المركزي بالحديدة في مايو 2020؛ حيث نهب الحوثي أكثر من 70 مليار ريال من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين؛ حسب ما ذكر الإرياني.

كما أشار الوزير اليمني إلى أن التقرير الإحصائي "يؤكد ما قلناه مرارًا وتكرارًا من استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

شبكة عيون الإخبارية