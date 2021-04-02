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فجرت نفسها وهي تحمل رضيعتها.. مقتل 3 إرهابيين بتونس والصغيرة!

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فجرت نفسها وهي تحمل رضيعتها.. مقتل 3 إرهابيين بتونس والصغيرة! فجرت نفسها وهي تحمل رضيعتها.. مقتل 3 إرهابيين بتونس والصغيرة!
في عملية استباقية نفذتها وحدات من الجيش وقوات مختصة للحرس الوطني

فجرت نفسها وهي تحمل رضيعتها.. مقتل 3 إرهابيين بتونس والصغيرة!

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الجمعة، القضاء على ثلاثة إرهابيين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف، وهي تحمل رضيعتها في جبال محافظة القصرين (غرب)؛ وذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت "الداخلية"، في بيان، إن قوات مختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني قامت بـ"عملية استباقية" في جبل المغيلة تم خلالها القضاء على الإرهابي حمدي ذويب التابع للتنظيم الإرهابي "أجناد الخلافة" وحجز سلاح من نوع شطاير.

ويعتبر "ذويب" من العناصر القيادية في تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لتنظيم داعش المتطرّف؛ حيث "ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية"، وفقًا للداخلية.

كذلك تمكنت قوات الحرس في جبل السلوم بمحافظة القصرين، "بعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقّبة والحاملة لجنسية أجنبية".

وقامت المرأة بتفجير نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن مقتلها وابنتها الرضيعة؛ حيث بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب لجماعات مسلحة تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب وكذلك لتنظيم داعش.

ومطلع فبراير، قُتل أربعة جنود تونسيين في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة القريبة من جبال السلوم، خلال عملية تمشيط، وتبنى تنظيم داعش العملية.

وشن هذا التنظيم في 2014 هجومًا على عسكريين وقتل 15 جنديًا، وتلت ذلك سلسلة اعتداءات في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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