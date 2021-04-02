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كاتب سعودي يطالب باستقالة مدير "الصحة العالمية" ومحاسبته

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كاتب سعودي يطالب باستقالة مدير "الصحة العالمية" ومحاسبته كاتب سعودي يطالب باستقالة مدير "الصحة العالمية" ومحاسبته
قال إن أزمة كوفيد-19 فضحت عمل المنظمة وجشعها المادي

كاتب سعودي يطالب باستقالة مدير

قال الكاتب في صحيفة الوطن منصور الضبعان إن أزمة كوفيد-19 العالمية فضحت عمل منظمة الصحة العالمية وجشعها المادي، مشيرًا إلى أن البطء والتأخر اللذين أقلقا العالم كان لهما دور كبير في اقتراب قتلى كوفيد-19 من 3 ملايين حتى إبريل 2021م.

وتفصيلاً، أشار "الضبعان" إلى أن منظمة الصحة العالمية في عهد مديرها الحالي تيدروس أدهانوم غيبريسوس تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها، مبينًا أن المنظمة تقدّم خدمات ضعيفة، لا توازي المعونات الضخمة التي تنهال عليها. مشيرًا إلى الدعم السعودي الذي بلغ 90 مليون دولار في أكتوبر 2020.

وقال في مقاله الذي نُشر اليوم الجمعة: "لا يمكن لمتأمل أن يغفل (بطء) المنظمة في التعامل مع تقارير قُدمت من (مسؤوليها) في بكين مطلع عام 2020 حول تفشي فيروس مريب". مضيفًا بأنه "لا يمكن - كذلك - تجاوز عدم تحميل المنظمة لـ(بكين) مسؤولية تفشي كوفيد 19، كأمر مستجد ومعيب في حق مؤسسة تُعنى بالصحة العالمية؛ وهو ما يشي بتسييس المنظمة"، على حد تعبيره.

وأضاف بأن "منظمة الصحة العالمية في عهد (تيدروس) توقفت بين جمع المال، وتقديم الاقتراحات".. مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية لديها من الإمكانات ما يكفي لكبح أي وباء في فترة قصيرة، ومشيرًا إلى أن نتائج أزمة كوفيد-19 كافية للمطالبة برحيل تيدروس عن المنظمة بعد محاسبته.

يُذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السياسي والأكاديمي الإثيوبي والناشط بالصحة العامة، يعد أول إفريقي يشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ يوليو 2017م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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