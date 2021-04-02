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محافظ المجمعة يدشّن معرض "مذاق" الرمضاني للأسر المنتجة

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تقام على هامشه لقاءات اقتصادية وفعاليات سياحية

محافظ المجمعة يدشّن معرض

دشّن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، يوم أمس، معرض المذاق الرمضاني للأسر المنتجة الذي يليه ملتقى فوانيس رمضانية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، وذلك بحضور رئيس الغرفة المهندس طارق بن محمد الحيدري، ونائبه فهد البديري، وعددٍ من مسؤولي الغرفة.

وقال "الحيدري": إن "الملتقى الإلكتروني الذي يمتد لخمسين يوماً يهدف لتحقيق عددٍ من الأهداف؛ منها إحداث حراك اقتصادي بالترويج لمنتجات الأسر، وعقد لقاءات اقتصادية مع مختصين وشخصيات ناجحة كل بمجاله، إضافة إلى خلق فعاليات مجتمعية وسياحية وتسليط الضوء على الشخصيات البارزة وفرص الاستثمار بالمحافظة، والتعريف بالمواقع التراثية والسياحية، وكل هذا يأتي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠".


وأشار إلى الدور الفاعل لمحافظ المجمعة في الدعم والمساندة لتتقدم المحافظة وتزدهر على كافة الأوجه، وتحديداً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ووجّه شكره للداعمين على دورهم وتفاعلهم لإنجاح الملتقى.

فيما أوضح أمين الغرفة عبدالله الجعوان أن العمل بدأ منذ وقت مبكر وكان على قدم وساق؛ حيث تجهيز الموقع بكافة الاحتياجات التي تضمن تحقيق الأهداف والطموحات، علاوة على تشكيل اللجان وفرق العمل وعقد الاجتماعية الدورية لمتابعة سير العمل.

وقدّم مدير العلاقات العامة والإعلام فهد بن شقير، شرحاً على العرض المرئي المصاحب، وقال: تتكون الفكرة من مذاق رمضاني الذي يعنى بمنتجات الأسر المنتجة وشخصيات وضعت بصمة لها وأنشطة تثقيفية وتوعوية متنوعة ولمحات اقتصادية من هنا وهناك، مع عدم إغفال المسابقات والتحدي والجوائز المصاحبة، وهيأت كافة سبل التواصل للجميع، ويتوقع أن تحقق الفكرة نجاحاً غير مسبوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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