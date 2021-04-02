أخبار عاجلة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390

Print
5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390 5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390
الأردن يسجل 4774 حالة جديدة

5882 إصابة بكورونا في العراق.. والوفيات تصل إلى 14390

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 862821 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان: "تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14390، فيما تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 768215 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80216 مصابًا، منهم 478 في العناية المركزة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 622833 إصابة.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 525703 حالات شفاء بعد تسجيل 5205 حالات إضافية، كما سجلت 99 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7039 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

شبكة عيون الإخبارية