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نيران الجيش اليمني تصطاد القيادي الحوثي "أبو ذنوب" غرب مأرب

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نيران الجيش اليمني تصطاد القيادي الحوثي "أبو ذنوب" غرب مأرب نيران الجيش اليمني تصطاد القيادي الحوثي "أبو ذنوب" غرب مأرب
ضربة قوية للميليشيا أفقدتها قائد كتيبة التدخل السريع.. والغارات تتواصل

نيران الجيش اليمني تصطاد القيادي الحوثي

لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، مصرعه، بنيران قوات الجيش الوطني؛ في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق البلاد؛ وذلك بحسب "العربية.نت".

وفي التفاصيل: قتل قائد كتيبة التدخل السريع قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، الذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش قاموا بنقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

غارات للتحالف
وكان الجيش أحبط ،أمس الخميس، هجوماً على مواقعه شنته ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة، فيما أكدت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية.

كما أعلن الجيش إحباط عملية هجوم وشيك على المدنيين في مأرب، باستخدام صاروخ باليستي، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، وأوضح أنه تم تدمير صاروخ باليستي ومنصة الإطلاق تتبع للميليشيا في جبهة بمأرب.

يُذكر أنه منذ فبراير شنت الميليشيات هجوماً من بين أعنف الهجمات على مأرب؛ حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية، فيما حذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطورة تلك الهجمات على المدنيين وآلاف النازحين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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