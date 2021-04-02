82 وفاة و 6482 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (6482) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (618,059) حالة.
• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6940) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.43%)، مقارنة مع (15.22%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,253) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,966,411) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7354) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (520,498) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,621) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (424) حالة، فيما غادرت (336) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3364) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 49%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2832) في محافظة العاصمة عمّان.
- (780) في محافظة إربد، منها (88) في الرمثا.
- (655) في محافظة الزرقاء.
- (403) في محافظة البلقاء.
- (349) في محافظة الكرك.
- (329) في محافظة المفرق.
- (276) في محافظة مأدبا.
- (211) في محافظة عجلون.
- (198) في محافظة جرش.
- (192) في محافظة العقبة.
- (171) في محافظة الطفيلة.
- (86) في محافظة معان، منها (15) في البترا.