أخبار عاجلة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد"

Print
وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد" وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد"

وداعاً للمتطفلين... بشرى من

زفّت شركة "جوجل" الأمريكية بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدةً إياهم بوضع حد للمتطفلين.

وقالت "جوجل"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنها ستفرض قيوداً على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات.

وعدّلت "جوجل" قواعد استخدام "أندرويد"، والتي تمنع معظم التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى عبر هاتفك أو جهازك اللوحي، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.

وسيعتبر متجر "جوجل بلاي" محاولة معرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".

وستستثني جوجل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج مكافحة الفيروسات، أو مديري الملفات أو المتصفحات أو تطبيقات البحث على الجهاز.

وستمنع تلك السياسة الجديدة من جوجل من استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً.

وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من يوم 5 مايو 2021.شركة جوجل الأمريكية أندرويد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

شبكة عيون الإخبارية