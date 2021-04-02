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"القصبي" يزور مصانع للمنتجات الكهربائية بالرياض ويقف على التزامها بـ"المواصفات"

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قال: استجابةً للتوجيهات السامية بضرورة العمل على التواصل المستمر مع المنشآت الوطنية

زار محافظ الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عددًا من مصانع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

واستهدفت الزيارة، الوقوف ميدانياً على مدى التزام المنشآت الصناعية الوطنية بمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، كما تم التركيز على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال.

وشملت الزيارة، التي شارك فيها عدد من مسؤولي المواصفات السعودية، مصنع شركة الفنار للمنتجات الكهربائية، ومصنع شركة LG للإلكترونيات.

وشهدت الزيارة القيام بجولات تفقدية لخطوط الإنتاج ولقاءات مع المسؤولين بهذه المصانع والفنيين المختصين بالإنتاج.

وقال "القصبي": هذه الجولة تأتي استجابة للتوجيهات السامية الكريمة بضرورة العمل على التواصل المستمر مع المنشآت الوطنية والاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية والقطاع الخاص السعودي؛ لكونه أحد أهم الأذرع الوطنية في المرحلة الحالية لتعزيز قدرات المملكة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة دعم المواصفات السعودية لجميع المصانع والمنشآت الوطنية من أجل ترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة في تفعيل دور القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الصناعة السعودية، والمشاركة بفعالية في برنامج صنع في السعودية الذي أطلقه سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية.

وجدّد محافظ "المواصفات" التزام الهيئة بالعمل على التواصل المستمر مع جميع المستفيدين من خدماتها، والعمل على مواجهة التحديات، وتطوير الصناعة والخدمات الوطنية بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف وتطلعات المملكة وقيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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