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"الملكية الفكرية" تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية

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"الملكية الفكرية" تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية "الملكية الفكرية" تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية
بغرامة مالية بلغت "28,800" ريال.. ومصادرة جميع المضبوطات

كشفت الهيئة للملكية الفكرية عن قيام مؤسسة بانتهاك حقوق مصنفات سمعية، حيث تمت معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي، ومصادرة المضبوطات.

وقد قامت مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية، وأسطوانات CD معدة بمصنفات سمعية منسوخة وغير أصلية ومجهزة للبيع.

وتمت معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (28.800) ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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