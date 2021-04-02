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.. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

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بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز
يكشف كيف يشتت اللصوص انتباه ضحاياهم

بالفيديو .. حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

لا تنتهي حيل اللصوص من أجل السرقة، فقد كشف عن حيلة خبيثة تمكن من خلالها لص من سرقة جوال وحقيبة يد سيدة عجوز في موقف سيارات أمام مركز تجاري.

ويظهر الفيديو الذي نشر أمس على موقع " لايف ليك"، كيف تمكن لص من تشتيت انتباه سيدة عجوز لسرقة شيء من سيارتها، حيث دفع اللص عربة تسوق لتصطدم بسيارة العجوز من الخلف، فيما أسرع اللص بالاختباء تحت شاحنة متوقفة.

وعندما حاولت السيدة التحرك بالسيارة للخلف، ظلت عربة التسوق ملتصقة بها ربما بسبب انحدار الأرض، وكانت العربة واضحة للسيدة، التي اضطرت في النهاية إلى النزول من سيارتها وهو بالضبط ما أراده اللص، الذي انتهز فرصة انشغال المرأة بإبعاد عربة التسوق وفحص سيارتها، فأسرع بفتح باب السيارة وسرقة ما يبدو أنه جوال أو كيس نقود، وعاد للاختباء تحت الشاحنة.

وينتهي الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بموقف السيارات، بالسيدة وهي تركب سيارتها وتغادر.

ولم يكشف صاحب الفيديو، متى ولا أين تم التقاطه، لكنه يكشف كيف يشتت اللصوص انتباه ضحاياهم من أجل السرقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية