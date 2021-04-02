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مقيم سوداني: عشت 20 سنة بالسعودية وكأني بين أهلي.. ولم أخالف الأنظمة مرة واحدة

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مقيم سوداني: عشت 20 سنة بالسعودية وكأني بين أهلي.. ولم أخالف الأنظمة مرة واحدة مقيم سوداني: عشت 20 سنة بالسعودية وكأني بين أهلي.. ولم أخالف الأنظمة مرة واحدة
قال: ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا "مميز لا ينكره إلا أعمى"

مقيم سوداني: عشت 20 سنة بالسعودية وكأني بين أهلي.. ولم أخالف الأنظمة مرة واحدة

أكد المقيم السوداني "سحنون إبراهيم الحداد" أنه قدم للسعودية منذ أكثر من 20 عامًا للعمل ووجد كل الاحترام والتقدير والعناية، مشيرًا إلى أنه طوال تلك الفترة لم يشعر بالغربة وكأنه بين أهله وعشيرته.

وقال "الحداد" إنه عمل سائقًا وبائعًا، ولم يحصل له أي حادث، ولم يخالف طوال هذه الفترة بأي مخالفة مرورية أو نظام العمل، مفيدًا بأن التعامل من قِبل المواطنين السعوديين كان راقيًا.

وعن جهود المملكة في جائحة كورونا والقرارات الصارمة التي اتخذتها لحماية المواطنين والمقيمين، أكد "سحنون" أنها جهود مميزة أسهمت في عدم انتشار الوباء، وحافظت على صحة الناس وسلامتهم، مضيفًا أنه "لا ينكرها إلا أعمى".

وتمنى المقيم السوداني للمملكة قيادةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار والرقي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يصرف الله الوباء عن بلاد المسلمين وجميع بلاد العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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