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"المرور" يبدأ الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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"المرور" يبدأ الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة "المرور" يبدأ الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
ضبطت 2855 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2855) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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