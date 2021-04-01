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الأولمبية تستقبل وفد جامعة الأميرة نورة

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ضمن إطار تثقيف الطالبات

الأولمبية السعودية تستقبل وفد جامعة الأميرة نورة

زار وفد من قسم التربية البدنية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مقر اللجنة الأولمبية العربية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وفي بداية الزيارة رحبت مديرة إدارة المراسم والفعاليات الأميرة رهام بنت سيف الإسلام بن سعود، بالطالبات، معبرة باسم منسوبي اللجنة الأولمبية عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تثقيف الطالبات عن دور اللجنة الأولمبية.

وقدّم مدير قسم البرامج التعليمية علي عون، نبذة مختصرة عن سيرة الأولمبية السعودية بداية من تأسيسها وحتى اليوم، إضافة إلى الأهداف والتطلّعات التي تسعى لتحقيقها خلال الأعوام المقبلة.

فيما عرّف مدير التضامن الأولمبي ياسر الزهراني بتاريخ لجنة التضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية، والأدوار المناطة بها، وأوجه الدعم الذي تقدمه للجان الأولمبية الوطنية حول العالم.

ومن جهته تطرق مدير الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية الدكتور فيصل العبيدان، للعلاقة بين اللجنة الأولمبية وارتباطها بالأولمبية الدولية في الالتزام بالميثاق الأولمبي، والتأكيد على استقلالية الاتحادات الرياضية وآلية الانتخابات، وإجراءاتها التي تمتد لعشر مراحل.

عقب ذلك اطلع الوفد على عروض رياضية تفاعلية قدمها الاتحاد السعودي للكاراتيه، والاتحاد السعودي للتايكوندو، بمشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات في الصالة الرياضية بمعهد إعداد القادة، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبد العزيز العنزي، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتايكوندو سامي الطلب.

الأولمبية السعودية تستقبل وفد جامعة الأميرة نورة

الأولمبية السعودية تستقبل وفد جامعة الأميرة نورة

الأولمبية السعودية تستقبل وفد جامعة الأميرة نورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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