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الدراسات الاستراتيجية لعام 2021 : توقع تدهور العلاقات اسرائيل مع الاردن وقطع الغاز عن المملكة

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الدراسات الاستراتيجية لعام 2021 : توقع تدهور العلاقات اسرائيل مع الاردن وقطع الغاز عن المملكة الدراسات الاستراتيجية لعام 2021 : توقع تدهور العلاقات اسرائيل مع الاردن وقطع الغاز عن المملكة

جى بي سي نيوز :- أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان " الأردن في العام 2021 التوجهات والسيناريوهات"، والذي يركز على الدور الاستراتيجي والإقليمي للأردن في المنطقة، والوضع الأمني والجيوسياسي في الشرق الأوسط، والتوجهات السياسية والأمنية والاقتصادية الرئيسة في المنطقة.

وبحسب ما جاء في التقرير فقد توقع الخبراء أن يتضرر الأردن بشكل كبير من جائحة كورونا، وبما أن ملفات الشرق الأوسط تفتقر إلى الاهتمام اللازم، فلن يعود الفلسطينيون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات، وستنتهج إسرائيل نهجًا أكثر تشدّدًا تجاه الفلسطينيين وستنفذ عمليات ضم في الضفة الغربية وغور الأردن، وعلاوة على ذلك، ستتدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن ما يؤدي إلى قيام إسرائيل بقطع إمدادات الغاز للأردن من البحر المتوسط..
وحول مدى احتمالية حدوث السيناريوهات الثلاثة، توقع الخبراء أن تكون السيناريوهات ذات النتائج الأكثر سلبية على الأردن في عام 2021 ، هي استعادة أنشطة عصابة داعش الارهابية بنسبة 91 بالمئة، وظهور إسرائيل كطرف رئيس في الشرق الأوسط بنسبة 83 بالمئة، واندلاع الحرب بين إسرائيل ولبنان بنسبة 75 بالمئة، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولة الواحدة بنسبة 58 بالمئة. ووفقًا للخبراء، من المرجح أن تشهد العلاقات الأردنية الخليجية تحسنًا بنسبة 57 بالمئة، بينما من المرجح أن تستمر العلاقات الأردنية الإيرانية كما هي عليه الآن بنسبة 74 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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