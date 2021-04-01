"الوزراء" الكويتي يقرر تطبيق حظر التجول الجزئي اعتباراً من اليوم

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سيتم مراجعة هذا القرار في حينه وبعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد

كشف مجلس الوزراء الكويتي اليوم أن‏ المجلس تدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء اليوم الخميس الموافق 2021/4/1م، على أن يبدأ الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/22م، مشيراً إلى أنه سوف يتم مراجعة هذا القرار في حينه وبعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وقرر المجلس السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:

- خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الثالثة صباحاً.

‏- من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

‏- التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

- تكليف الجهات المعنية - كل في مجال اختصاصه - بتنفيذ ما جاء بالقرار.

وباستثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (123/ أولاً/1) بتاريخ 2021/2/22م بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ يُسمح بالخروج من تلك المنافذ للمواطنين أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية، كما يسمح أيضاً لمرافقيهم من العمالة المنزلية والمقيمين في البلاد (المغادرة فقط).