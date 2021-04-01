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طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد

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طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد
متسائلين عن الأسباب التي تسببت في استثناء طلبة السنة التأهيلية بالجامعة

طلاب أم القرى: لا نملك مناعة ضد الفيروس.. نطالب باختبارات عن بُعد

ناشد طلاب وطالبات السنة التأهيلية بجامعة أم القرى، مساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى بإجراء الاختبارات النهائية عن بُعد، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون عقدها عن بعد.

واعتبر طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية المسائية؛ استثناءهم بين كليات الجامعة أمرًا يضع علامة استفهام حول عدم شمولهم في القرار الذي أصدره رئيس جامعة أم القرى حول إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بعد.

وأكد الطلاب والطالبات أنهم ليسوا بمنأى من عدوى وليس لديهم مناعة ضده، بينما زملاؤهم في الكليات الأخرى سيجرون اختباراتهم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المتعلقة بالفيروس.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في جامعة أم القرى بضرورة إعادة النظر في موضوع الاختبارات النهائية ومساواتهم بزملائهم في الكليات الأخرى، وعقْدها عن بُعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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