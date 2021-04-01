قادة وطلبة ينهون المرحلة الأولى من مسابقة "مدرستي تبرمج"

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اشتعال التنافس بين مدارس الأفلاج

أعلنت مدارس الأفلاج "بنين وبنات" تجاوز عدد من قادتها وطلابها وطالباتها ومعلميها، المرحلة الأولى مع مسابقة "مدرستي تبرمج"، والحصول على شهادة إنهاء المرحلة الأولى.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد كثفت جهودها الأيام الماضية، ونفذت العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من خلال برامج نفذتها إدارة التطوير المهني التعليمي والإشراف التربوي، ومشرف ومشرفة الحاسب الآلي، وقسم تقنية المعلومات.

حيث استهدف خلالها المجتمع التعليمي وأولياء الأمور، لتوضيح آلية التسجيل والمشاركة في المسابقة.

كما بث قسم الإعلام والاتصال العديد من الرسائل التثقيفية ومقاطع الفيديوهات الإرشادية وطرق المشاركة في هذه المسابقة .

وأظهرت تلك الجهود تنافسًا كبيرًا بين مدارس المحافظة عبر حساباتها على "تويتر" في إبراز شهادات تجاوز منسوبيها من معلمين ومعلمات وقادة وطلاب وطالبات المرحلة الأولى، لأهمية تلك المسابقة في تعزيز مهارة الابتكار وثقافة البرمجة ومهارة التفكير العليا .