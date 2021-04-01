مدير "الشؤون الإسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة بدر

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للوقوف على احتياجات المساجد والدعوة

يواصل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، جولاته التفقدية على الفروع والمحافظات بالمنطقة.

جاء ذلك من منطلق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، للوقوف عن كثب على احتياجات المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة.

وتجول "العتيبي"، صباح اليوم الخميس، في محافظة بدر؛ حيث زار أثناء طريقه إلى بدر مركز الواسطة، والتقى إمام وخطيب جامع الواسطة الشيخ غازي بن حميد بن محمد الرويثي، قبل أن يتوجه لمحافظة بدر.

ثم واصل طريقه ووصل محافظة بدر، والتقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ بكر بن عبد الحميد الصبحي.

وعقب ذلك التقى موظفي الإدارة من مراقبين وإداريين واستمع إلى ملاحظاتهم عن مساجد المنطقة والدعوة والإرشاد، ثم تجول داخل مبنى بدر.

ثم توجه إلى محافظ بدر خالد الضويان، وشكره على تعاونه وجهوده المباركة مع الفرع وتسهيل كل ما يلزم فيما يخص المساجد والدعوة والإرشاد؛ حيث إن المحافظة تحتوي على الكثير من الأماكن التاريخية والمساجد الأثرية.

بعدها توجه لصلاة الظهر في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، للوقوف على احتياجات الجامع، ثم توجه لتفقد جامع العريش ببدر، وبعض مساجد المحافظة.

واستعرض الشيخ وجب العتيبي، سير العمل والمشروعات في المحافظة فيما يخص بيوت الله، وتقديم جميع احتياجاتها من إنشاء وهدم وإعادة إنشاء وصيانة ونظافة، وتعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء.

وقد تم - بحمد الله - خلال الفترة السابقة إنجاز الآتي:

فيما يخص المشاريع التي تم الانتهاء منها جرى استلام أربعة جوامع أنشئت على نفقة فاعلي الخير، واستلام مسجد، والموافقة على إقامة صلاة الجمعة في أربعة جوامع.

أما المشاريع تحت الإنشاء على نفقة فاعلي الخير: هدم وإعادة إنشاء جامعين، وهدم وإعادة إنشاء مسجد.

وفي مجال الصيانة والنظافة: تم تقديم الصيانة والنظافة لـ150 مسجدًا.