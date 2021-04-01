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ولي العهد يستعرض مع الرئيس الفرنسي أبرز التحديات البيئية

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ولي العهد يستعرض مع الرئيس الفرنسي أبرز التحديات البيئية ولي العهد يستعرض مع الرئيس الفرنسي أبرز التحديات البيئية
بحثا عبر اتصال هاتفي إعلان مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد يستعرض مع الرئيس الفرنسي أبرز التحديات البيئية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتم خلال الاتصال بحث ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحًا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.
وقد أبدى فخامة الرئيس ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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