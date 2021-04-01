أخبار عاجلة

البث المباشر لقناة RT Arabic -
جولة الكاظمي الخليجية.. عودة للمحيط العربي -
رسالة الأمير حمزة للملك.. الأزمة انتهت؟ -
أردوغان: بيان الضباط مرآة لانقلابات سابقة ونتعهد بمحاسبتهم بالتعاون مع أطياف الشعب -
التلفزيون الأردني ينشر لقطات تظهر مناورات عسكرية غرب البلاد -
الكرملين: نحرك قواتنا العسكرية داخل أراضينا ولا نشكل تهديدا لأوكرانيا -
هل يلمح بيان ضباط أتراك سابقين لانقلاب؟ -
وزير الخارجية الروسي لافروف يصل الهند مع زيارة رسمية -
نتنياهو.. محاكمة بالفساد وشكوك حول التكليف -
شاهد.. شاحنة تغرق في المياه المتجمدة أثناء سيرها على طريق جليدي على سطح بحيرة البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استلهم حماسه من كلمة ولي العهد.. قصة نجاح شاب سعودي قهر البطالة

Print
"العتيبي".. من مقاعد الجامعة إلى التفوق في عالم المصاعد

استلهم حماسه من كلمة ولي العهد.. قصة نجاح شاب سعودي قهر البطالة

اقتحم شاب سعودي من مكة المكرمة عالم المصاعد، ولم يستسلم للبطالة، بعد تخرجه من الجامعة؛ إلى أن أصبح من المتميزين في تركيب وإصلاح المصاعد.

وروى الشاب رائد بن أحمد القثامي العتيبي لـ"سبق"، قصة التحاقه بهذا المجال؛ حيث قال: تخرجت من الجامعة تخصص لغة عربية قبل سنوات ووجدت نفسي منزويًا بلا عمل، حينها قررت خوض تجربة قد تكون فريدة من نوعها، وهو إنشاء مؤسسة تختص بتركيب وإصلاح مصاعد المباني والأبراج أسميتها "أورجينال للمصاعد"، وكنتُ ولا زلت أشارك العمّال في التركيب والصيانة.

وأضاف: صحيح أن العمل شاق في هذا المجال ولكن الحاجة جعلتني ألجأ إليه ولستُ ندمانَ على ذلك.

وأردف: انطلاقًا من رؤية المملكة العربية 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي، ومقولة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: "لدى السعوديين همة مثل جبل طويق ولن ينكسر"، كان هذا من أهم الدوافع في الدخول في هذا المجال وحاجة السوق السعودي الماسة لخدمات المصاعد.

وأشار إلى أن الهدف هو عمل براند سعودي في تصنيع وتصدير المصاعد، وتقديم أفضل الخدمات في التركيب والصيانة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

استلهم حماسه من كلمة ولي العهد.. قصة نجاح شاب سعودي قهر البطالة

استلهم حماسه من كلمة ولي العهد.. قصة نجاح شاب سعودي قهر البطالة

استلهم حماسه من كلمة ولي العهد.. قصة نجاح شاب سعودي قهر البطالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية