أخبار عاجلة

البث المباشر لقناة RT Arabic -
جولة الكاظمي الخليجية.. عودة للمحيط العربي -
رسالة الأمير حمزة للملك.. الأزمة انتهت؟ -
أردوغان: بيان الضباط مرآة لانقلابات سابقة ونتعهد بمحاسبتهم بالتعاون مع أطياف الشعب -
التلفزيون الأردني ينشر لقطات تظهر مناورات عسكرية غرب البلاد -
الكرملين: نحرك قواتنا العسكرية داخل أراضينا ولا نشكل تهديدا لأوكرانيا -
هل يلمح بيان ضباط أتراك سابقين لانقلاب؟ -
وزير الخارجية الروسي لافروف يصل الهند مع زيارة رسمية -
نتنياهو.. محاكمة بالفساد وشكوك حول التكليف -
شاهد.. شاحنة تغرق في المياه المتجمدة أثناء سيرها على طريق جليدي على سطح بحيرة البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شؤون الحرمين" تنفذ تجربة التغذية الكهربائية

Print
للتأكد من جاهزية الكهرباء في المسجد الحرام قُبيل موسم رمضان

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ.

وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في: الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للأمن والسلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS؛ للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام.

وذكر أنه تمت تجربة فاعليته بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة 30 دقيقة وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام، مفيدًا أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال المهمة بانقطاع الشبكة الرئيسة لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، التي تكفي لتشغيل الكهرباء.

وأشار إلى أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع؛ حيث يصل عددها إلى ثمانية مولدات، وتبعد (3.5) كيلومترات جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليًّا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آليًّا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية