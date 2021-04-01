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"زمزم" تطلق إصدارها الثاني للوثيقة الشاملة للعمل الخيري

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"زمزم" تطلق إصدارها الثاني للوثيقة الشاملة للعمل الخيري "زمزم" تطلق إصدارها الثاني للوثيقة الشاملة للعمل الخيري
"المطرفي": متاح على الموقع الإلكتروني للجمعية كمرجع للعاملين والمهتمين

أطلقت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة، إصدارها الثاني للوثيقة الشاملة؛ في إطار نقل المعرفة والإسهام في تطوير العمل الخيري، وبرعاية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، ومشاركة المهتمين من قيادات العمل الخيري والعاملين فيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم الدكتور عبدالله المطرفي، على أن هذا الإنجاز هو حصاد تجربة زمزم، وأثر مهم لسنوات من العمل والسعي نحو التميز والإلهام، متمنيًا أن يكون مرجعًا نافعًا لكل مؤسسات العمل الخيري.

وقال "المطرفي": إن الإصدار الثاني للوثيقة الشاملة سيكون متاحًا على الموقع الإلكتروني للجمعية كمرجع مهم للعاملين والمهتمين بتطوير القطاع الخيري.

يذكر أن الإصدار الثاني للوثيقة الشاملة، والذي تقدمه جمعية زمزم للقطاع الخيري، يشكل إنجازًا ضمن العديد من الإنجازات التي ترفد مجال العمل الخيري بالمعارف والخبرات الاحترافية.

وتعتبر الوثيقة الشاملة مرجعية موثوقة لأنظمة ولوائح الجمعية المختلفة، كما توضح العديد من قواعد ومنهجيات العمل الأساسية للجمعية، إضافة إلى دورها في توحيد شكل ومضمون أدلة العمل وفق منهجيات عالية المعايير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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