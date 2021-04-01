محترف "الهلال" في قائمة أفضل هدافي العالم في 2021

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بعد إحرازه 13 هدفًا خلال 13 مباراة

دخل محترف نادي الهلال اللاعب الفرنسي بافيتيمبي قوميز، ضمن قائمة أفضل هدافي كرة القدم في العالم في عام 2021، بعد إحرازه 13 هدفًا خلال 13 مباراة.

وجاء في المركز الأول نجم بايرن ميونخ وبولندا روبرت ليفاندوفسكي، والذي سجل أكبر عدد من الأهداف في عام 2021 إجمالاً؛ حيث سجل 18 هدفًا في 13 مباراة لعبت في هذا العام (من يناير إلى اليوم).

وقالت صحيفة 90min: إن المراكز الثلاثة الأولى تضم أيضًا: ليونيل ميسي من برشلونة، وبرازيليًّا آخر أقل شهرة في بلد كرة القدم.

وسجل ميسي 16 هدفًا في 12 مباراة فقط وثالث أفضل هداف لهذا العام هو البرازيلي تارديلي ريس المحترف في تايلاند تايلاند؛ حيث سجل 15 هدفًا في 13 مباراة.

وفي المركز الرابع في ترتيب أفضل الهدافين في كرة القدم العالمية في عام 2021، جاء المهاجم بغداد بونجاح من السد القطري؛ حيث سجل 14 هدفًا في 7 مباريات فقط، أي بمعدل هدفين لكل مباراة.

وكان خامس أفضل هداف في العالم هو جورجيوس جياكوماكيس من هولندا، الذي سجل أيضًا 14 هدفًا، لكن في 11 مباراة.

وجاء في بقية المراكز في الترتيب: علي مبخوت من نادي الجزيرة الإماراتي الذي سجل 13 هدفًا في 9 مباريات، وبافيتيمبي جوميز من الهلال السعودي الذي سجل 13 هدفًا في 13 مباراة، ومعه إجناسيو راميريز لاعب ليفربول الذي سجل 13 هدفًا في 14 مباراة.