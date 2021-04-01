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صحيفة "إنجليزية": "هذا اللاعب نقل "الاتحاد" من معركة الهبوط للمنافسة على اللقب

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صحيفة "إنجليزية": "هذا اللاعب نقل "الاتحاد" من معركة الهبوط للمنافسة على اللقب صحيفة "إنجليزية": "هذا اللاعب نقل "الاتحاد" من معركة الهبوط للمنافسة على اللقب

صحيفة

أشاد تقرير إنجليزي بالمستوى الذي يقدمه المحترف المصري أحمد حجازي، الذي يلعب الموسم الحالي ضمن صفوف الاتحاد معارًا من فريق ويست بروميتش ألبيون.

وقالت صحيفة birminghammail : إن رحيل المصري في أكتوبر كان مثيرًا للجدل؛ حيث رفض الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي رحيل اللاعب، مؤكدًا أنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وتحدثت الصحيفة عن نجاح حجازي في مهمته مع الاتحاد؛ حيث نقل الفريق من خوض معركة الهبوط إلى المنافسة على اللقب؛ حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما سجل حجازي هدفين في 24 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ولكنه حصل على بطاقة حمراء في آخر مباراة له مع الفريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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