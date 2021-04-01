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بلدية بيشة تُغلق ٦١٨ بلاغًا عن الخدمات خلال مارس

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بلدية بيشة تُغلق ٦١٨ بلاغًا عن الخدمات خلال مارس بلدية بيشة تُغلق ٦١٨ بلاغًا عن الخدمات خلال مارس
تنوعت بين الحرجة والمتوسطة والعادية وتمت معالجتها

بلدية بيشة تُغلق ٦١٨ بلاغًا عن الخدمات خلال مارس

أغلقت بلدية بيشة خلال شهر مارس، ٦١٨ بلاغًا متنوعًا عن الخدمات البلدية، حيث تمت معالجة جميع البلاغات الواردة والتي تنوعت بين الحرجة والمتوسطة والعادية.

وقال رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، إن البلدية تعمل باستمرار على تحليل البلاغات الواردة ومعالجتها مباشرةً، ثم قياس نسبة الرضا.

وأضاف "بن جلبان" أن البلاغات الواردة للبلدية كانت لخدمات بلدية متنوعة شملت إدارة صحة البيئة، وإدارة النظاقة، وإدارة الصيانة، وإدارة الحدائق، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات كانت إيجابية ومرتفعة.

وأشار إلى أن اللجان الرقابية ولجان الصيانة تباشر مهامها ميدانيًا، إضافة إلى أن البلدية تعمل وفق خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها ويتطلعون إليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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