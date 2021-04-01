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"مايكروسوفت" تتخلى عن مساعدها الصوتي الشهير

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"مايكروسوفت" تتخلى عن مساعدها الصوتي الشهير "مايكروسوفت" تتخلى عن مساعدها الصوتي الشهير
تتجه لنقل تقنياته إلى تطبيقات "مايكروسوفت 356"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، التخلي عن مساعدها الصوتي الشهير "كورتانا"، وإيقافه عن العمل على الهواتف الذكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن مايكروسوفت أغلقت تطبيق "كورتانا" على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، بدءًا من تاريخ 1 أبريل الجاري.

ولكن أشارت إلى أن "كورتانا" سيستمر بالعمل على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن نيتها إغلاق "كورتانا" في يوليو 2020؛ مشيرة إلى أنها تتجه لنقل تقنيات مساعدها المدعوم بالذكاء الصناعي إلى تطبيقات "مايكروسوفت 356".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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