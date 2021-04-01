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اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط

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اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط
عمليات السطو سجلت أدنى مستوياتها منذ 98 بحسب اتحاد التأمين في ألمانيا

اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط

انخفض عدد وقائع السطو إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 2020 عندما كان الكثيرون يعملون من منازلهم؛ بسبب كورونا، بحسب اتحاد شركات التأمين في ألمانيا.

وقال الاتحاد: إن مطالبات التأمين عن عمليات السطو في ألمانيا انخفضت إلى 85 ألفاً في 2020، متراجعةً 10 آلاف عن 2019، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1998.

وبحسب "الألمانية"، قال جورج اسموسن رئيس اتحاد شركات التأمين إن "التراجع في حالات السطو يرجع إلى قضاء الناس أوقاتاً أطول في منازلهم بسبب الجائحة". وأضاف: "لا يجد اللصوص فرصة لتحقيق غاياتهم". ونتيجة لذلك، فإن قيمة التعويضات عن السرقات تراجعت إلى 230 مليون يورو بانخفاض 70 مليون يورو عن العام السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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